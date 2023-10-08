إعلام إسرائيلي: إعلان حالة التأهب القصوى في جميع السفارات الإسرائيلية بالعالم بسبب أحداث غزة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، عن "إعلان حالة التأهب القصوى في جميع السفارات الإسرائيلية في العالم بسبب أحداث غزة"، كاشفةً عن "تعليمات لجميع السفراء الإسرائيليين في العالم بعدم الخروج من المنزل".

وأطلقت حركة "حماس" السبت عملية أطلقتها عليها اسم "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ وتوغلت في مواقع إسرائيلية وأسرت إسرائيليين، وذلك في رد منها على "استمرار الانتهاكات في المسجد الأقصى والضفة الغربية".

وردّت تل أبيب بغارات جوية مكثفة على قطاع غزة الذي تسيطر عليه الحركة، مع تواصل الاشتباكات مع "مئات" المتسللين داخل مستوطنات غلاف غزة.

واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بأن أنّ "إسرائيل في حالة حرب"، مشيرًا إلى أن الجيش سيفعل كل ما يلزم لـ"القضاء على حماس".