الدائرة العقارية في طرابلس تعتذر عن استقبال معاملات جديدة يوم غد

اعتذرت الدائرة العقارية في طرابلس، في بيان، عن "استقبال معاملات جديدة لدى رؤساء المكاتب يوم غدٍ الإثنين ٩/١٠/٢٠٢٣ ليتسنى لها إنجاز المعاملات المقدّمة سابقاً، على أن تعاود استقبال المعاملات الجديدة في التواريخ التالية : ١٦/١٠٢٠٢٣ - ٣٠/١٠/٢٠٢٣- ١٣/١١/٢٠٢٣- ٢٧/١١/٢٠٢٣- ١١/١٢/٢٠٢-٢٦/١٢/٢٠٢٣".

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