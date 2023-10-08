أفاد مراسل "النشرة" في النبطية، بأن "كل ما يتم تداوله عن انفجار لغم أرضي بآلية اسرائيلية اقتربت من السياج الحدودي مع لبنان قرب مارون الراس غير صحيح ولا اساس له"، لافتاً الى أن "الصورة التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الإجتماعي قديمة وتعود لعام 2019"

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": كل ما يتم تداوله عن انفجار لغم أرضي بآلية اسرائيلية في مارون الراس غير صحيح ولا اساس له لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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