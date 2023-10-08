أفاد مراسل "المنار"، بأن "جيش العدو حاول إبعاد رجال المقاومة عن الخيمة الجديدة التي نُصبت مكان الخيمة المستهدفة في مزارع شبعا بإستهداف المنطقة المحيطة بها بثلاث قذائف لكن التحدي الأسطوري للمقاومين أفشل هدف العدو لعدم جرأته على استهدافهم بشكل مباشر".

كانت هذه تفاصيل خبر "المنار": الجيش الإسرائيلي أطلق 3 قذائف محاولاً إبعاد "حزب الله" عن الخيمة الجديدة التي نُصبت لكنه فشل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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