حمدان: معركة طوفان الأقصى تؤكد جهوزية المقاومة

رأى عضو هيئة الرئاسة في حركة "أمل" خليل حمدان أن "هناك مرحلة جديدة تشهد للمقاومة على انجازاتها وتنامي قدراتها، وما معركة طوفان الاقصى الا احدى تجلياتها التي تؤكد على جهوزية المقاومة ضمن رؤية واضحة تهدف الى ابقاء القضية الفلسطينية في مقدمة أولويات الأمة".

ولفت إلى أنّ "كل من يؤمن بتحرير المقدسات مستهدف ومن يتمسك بحقه مستهدف لارغامه على توقيع صك التنازل عن فلسطين والجولان وكل الاراضي العربية المحتلة".

ورأى حمدان أن "لبنان لم يكن ببعيد عن الاستهداف في لحظة من اللحظات، لذلك يتناغم بعض الداخل مع الخارج لمنع انتخاب رئيس للجمهورية، ممعنين بتدمير مؤسسات الدولة وسط حصار مطبق لإرغامنا على الاستسلام والتخلي عن القاعدة الماسية الجيش والشعب والمقاومة".