الحلبي دعا اساتذة الرسمي الى الالتحاق بمدارسهم غدا: يكفي ما عاناه هذا القطاع وأدعوكم للاستمرار دون انقطاع

دعا وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال القاضي عباس الحلبي، أساتذة التعليم الرسمي، الى "تلبية نداء الواجب والاستجابة لمطالب تلامذتهم والالتحاق بمدارسهم، عشية إنطلاق العام الدراسي الجديد"، مشدداً على أنه "يكفي ما عاناه هذا القطاع، وأدعوكم للاستمرار من دون انقطاع".

ولفت الحلبي، خلال حفل إطلاق الهيئة التأسيسية لمجلس الأمناء في زحلة، الى أننا "نعمل جهدنا لتأمين ما يمكّن الأستاذ من الاستمرار هذه السنة بالرغم من الظروف الصعبة. ولا يمكن غض النظر عن مطالب الأساتذة التي نطالب بها وستأتي لاحقا. لكننا حاليا استطعنا تأمين بدلات إنتاجية تمكّنهم من الوصول الى مراكز عملهم".