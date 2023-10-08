علمت "النشرة" من مصادر مطلعة ان مصرف لبنان المركزي اتخذ إجراءات تمنع اهتزاز سعر صرف الليرة امام الدولار بسبب الاحداث. وتحدثت المعلومات عن ان الاجراءات التي قام بها حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري إنعكست طمأنة في سوق النقد اللبناني المستقر من دون اي اهتزاز يُذكر.

كانت هذه تفاصيل خبر مصادر "النشرة": المصرف المركزي يتخذ اجراءات تثبّت الاستقرار النقدي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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