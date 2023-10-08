صفي الدين: المقاومة أرسلت رسالة في كفرشوبا لتقول إنّ من حقنا أن نستهدف العدو الذي لا يزال يحتل أرضنا

أكّد رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" السيد هاشم صفي الدين، تعليقًا على عملية "طوفان الأقصى"، أنّ "الملاحم التي سطرها المجاهدون في فلسطين هي ملاحم العز والكبرياء، وهي البداية لمرحلة لجديدة، وهي التحدي إلّا كبر الذي سيستمر معنا لايام وشهور من اجل الوصول الى النصر الحاسم".

ولفت، خلال الوقفة التضامنية مع فلسطين من امام مسجد القائم في الضاحية الجنوبية لبيروت، إلى أنّ "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو والاسرائيليين لن يستفيقوا من هذه الصدمة".

وأوضح صفي الدين أنّ "دخول المقاومين الى المستوطنات التي كانوا يظنون انها محصنة ومحمية واسر عدد كبير من الصهاينة، هو مشهد فيه من الاذلال ليدل على قدرة الفلسطينيين الابطال والانتقام لعقود من الظلم"، موضحًا "أننا نعلم ان المقاومة في فلسطين شجاعة ومقدامة واثبتت ذلك في مختلف ميادين القتال، ولكن اقتحام السياج والحواجز والموانع وتراكم الخبرة العسكرية القتالية للمقاتلين يدل على خبرة عسكرية هائلة ومتقدمة في العمل المقاوم".