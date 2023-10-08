بيان من الكنيسة الأرثوذكسية بشأن الأحداث الجارية بين إسرائيل وفلسطين

الشارقة - اميمة ياسر -

أصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بيانا أعربت خلاله عن رفضها واستنكارها للأحداث الجارية حاليًا بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي والتي أدت وتؤدي إلى إزهاق مئات الأرواح وإصابة الآلاف، من بينهم كثير من المدنيين الأبرياء.

وأكدت الكنيسة في بيانها أن "العنف لا يثمر سوى عـ ـنفًا مماثلًا ومزيدًا من القـ ـتل والد.مـ ـار".

وأضافت: "ندعو كافة الأطراف إلى الاحتكام للعقل واللجوء إلى لغة الحوار والتفاوض، حقنًا للد.ماء، وحفاظًا على حياة الإنسان التي هي أهم وأثمن مما عداها من القيم والأهداف."

وأشادت الكنيسة بجهود التهدئة التي تقوم بها الدولة المصرية بين طرفي النزاع للوصول إلى حل سياسي يحفظ حقوق الشعب الفلسـ طيـ ـني ويحقق السلام المنشود.