شكرا لقرائتكم خبر عن لولاية ثانية.. رئيس الكونغو يخوض الماراثون الرئاسي القادم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كينشاسا - أ ف ب

قدّم رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي، طلب ترشحه رسمياً لولاية ثانية لينضم إلى ساحة مكتظة بالمرشحين للرئاسة بينهم شخصيات معارضة مؤثرة وفائز بجائزة نوبل للسلام.

ومن المقرر أن تجري الدولة الواقعة في وسط إفريقيا التي تعد حوالي مئة مليون نسمة، انتخابات تشريعية ورئاسية في 20 كانون الأول/ديسمبر.

وقدّم تشيسيكيدي الذي وصل إلى السلطة بعد انتخابات عام 2018 ترشحه رسمياً لولاية ثانية من خمس سنوات في العاصمة كينشاسا السبت.

وينضم بالتالي إلى أكثر من عشرة مرشحين من المعارضة بينهم شخصيات سياسية مؤثرة وأخرى سبق أن تولت مناصب قيادية في الحكومة السابقة، لكن المعارضة تفتقر إلى وحدة الصف إلى حد بعيد.

ونظراً لتشرذمها، يُعتقد بأن الرئيس البالغ 60 عاماً يحظى بفرصة كبيرة بالفوز مجدداً.

وتضم قائمة المرشحين مويس كاتومبي، وهو رجل أعمال والحاكم السابق لولاية كاتانغا والذي مُنع من الترشح في انتخابات 2018.

وأما المرشح الآخر مارتن فايولو، فيشير إلى أنه فاز في الانتخابات عام 2018 وإلى أن تشيسيكيدي تولى الرئاسة بشكل غير شرعي.

وفاقم التعقيدات دخول دينيس موكويغي الفائز بجائزة نوبل للسلام عام 2018 على خط المنافسة، علما بأنه أعلن ترشحه في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر.

ويتوقع بأن تنشر اللجنة الانتخابية في جمهورية الكونغو الديمقراطية قائمة المرشحين المحتملين للرئاسة في 25 تشرين الأول/أكتوبر.