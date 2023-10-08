كاتب سياسي: قادة حماس السياسيون والعسكريون ليسوا متواجدين في منازلهم بقطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد الكاتب السياسي “خليل شاهين” أن قادة حركة حماس السياسيون والعسكريون ليسوا متواجدين في منازلهم بقطاع عزة.

وأضاف في تصريحات لـ “الحدث”، أن خطورة القصف الإسرائيلي تكمن في تعمد الطيران الإسرائيلي قصف الأبنية المأهولة بالكثافة السكانية في قطاع عزة.

وبين أن القصف الإسرائيلي لا يتوقف عن قصف الخليج 365 السكنية فقط، بل يتعدى إلى قصف المستشفيات والمراكز الصحية والطبية في القطاع.