لماذا سخر “ترمب” من خطة إدارة “بايدن” للاعتماد على الطاقة النظيفة في الأعمال القتالية؟.. إليك التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشرت قناة “العربية” فيديوجراف، كشفت فيه عن سبب سخرية “ترمب” من خطة إدارة “بايدن” للاعتماد على الطاقة النظيفة في الأعمال القتالية.

وذكرت أن الرئيس الأمريكي السابق “دونالد ترمب” جدد معارضته لسياسات الرئيس الأمريكي الحالي “جو بايدن”، بخصوص تصنيع الدبابات والطائرات الكهربائية.

وبينت أن الجيش الأمريكي اعتمد مطلع العام الماضي على خطة تطوير المركبات القتالية بحلول عام 2050.

وأفادت بأن “ترمب” سخر من إدارة “بايدن” للاعتماد على الطاقة النظيفة في أعمال قتالية وذلك من خلال مؤتمر الخريف للحزب الجمهوري.

وأوضحت أن “ترمب” قارن في كلمته التي ألقاها بين المركبات الكهربائية والحالية.