“الصحة الفلسطينية”: 572 شهيدا منذ بداية العام الجاري بينهم 320 شهيدا منذ الأمس

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم /الأحد/، أن 572 شهيدا ارتقوا جراء اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين على أبناء الشعب الفلسطيني منذ بداية العام الجاري.

وأوضحت الوزارة – في بيان صحفي مقتضب – أن من بين الشهداء 313 شهيدا ارتقوا جراء عدوان الاحتلال في قطاع غزة، و7 في الضفة الغربية، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.