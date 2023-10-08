اخبار العالم

“الصحة الفلسطينية”: 572 شهيدا منذ بداية العام الجاري بينهم 320 شهيدا منذ الأمس

0 نشر
سارة السيد 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن “الصحة الفلسطينية”: 572 شهيدا منذ بداية العام الجاري بينهم 320 شهيدا منذ الأمس والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم /الأحد/، أن 572 شهيدا ارتقوا جراء اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين على أبناء الشعب الفلسطيني منذ بداية العام الجاري.

 

وأوضحت الوزارة – في بيان صحفي مقتضب – أن من بين الشهداء 313 شهيدا ارتقوا جراء عدوان الاحتلال في قطاع غزة، و7 في الضفة الغربية، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا