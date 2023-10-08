مقتل 30 من عناصر الشرطة الإسرائيلية منذ بداية الهجوم أمس

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلنت إذاعة جيش الاحتلال مقتل 30 من عناصر الشرطة منذ بداية الهجوم أمس الأحد، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”.

إلى ذلك، فقد وصلت خسائر مؤشرات بورصة تل أبيب تتفاقم إلى أكثر من 6% بعد يوم من هجوم واسع النطاق على إسرائيل.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية ارتفاع حصيلة القتلى إلى 350 والجرحى إلى 1864، منهم 19 حالة موت سريري و326 بحالة خطيرة.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي موقعًا مزيدًا من الشهداء والجرحى في صفوف الفلسطينيين، ودمارًا في منازلهم وممتلكاتهم، وبالمؤسسات العامة والخاصة.