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اضطراب مرضي لا يصيب إلا الدبلوماسيين الأمريكيين.. إليك التفاصيل

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Ahmed Maher 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشرت قناة “العربية” فيديوجراف، كشفت فيه عن اضطراب يصيب الدبلوماسيين الأمريكيين.

وذكرت أن متلازمة “هافانا” شكلت تحديا للمخابرات الأمريكية لسنوات.

وبينت أنها اضطراب دماغي ظهر أولا بالعاصمة الكوبية في عام 2016 وأصاب 20 دبلوماسيا أمريكيا، حيث عانوا من مشكلات دماغية وأعراض مرضية كالغثيان والصداع والدوار والنسيان وطنين بالأذن.

وأفادت بأنه ظهر في 96 دولة أخرى لدى المئات منهم ما دفع المخابرات الأمريكية لإجراء تحقيق شمل 1500 مصاب بوظائف دبلوماسية أو عسكرية، ولذلك للتأكد من إذا كان جزءا من حملة ضد الأمريكان.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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