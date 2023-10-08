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محمد الفلاح - مشاهدة بث مباشر مباراة أرسنال ومانشستر سيتي يلا شوت في الدوري الإنجليزي.كورة لايف سوف يتوافد المشجعون على استاد الإمارات لمشاهدة مباراة الأحد المميزة في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يستقبل أرسنال حامل اللقب مانشستر سيتي في مقره الرئيسي في شمال لندن.

وصل كلا الفريقين إلى مرحلة دوري أبطال أوروبا خارج أرضه في منتصف الأسبوع، حيث تفوق فريق أرسنال على لانس بنتيجة 2-1، بينما ترك السيتيزنز المباراة متأخرة ليتغلب على فريق آر بي لايبزيج 3-1.

من تسجيل رقم قياسي جديد للنادي بشباك نظيفة خارج أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز إلى تعرضه للهزيمة الأولى المؤلمة هذا الموسم في شمال فرنسا، انتهت سلسلة أرسنال الخالية من الهزائم بجدارة أمام لينس وصيف بطل الدوري الفرنسي يوم الثلاثاء، حيث وضع مهاجم السيتي غابرييل جيسوس الجانرز في المقدمة بفضل خطأ دفاعي.

من تسجيل رقم قياسي جديد للنادي بشباك نظيفة خارج أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز إلى تعرضه للهزيمة الأولى المؤلمة هذا الموسم في شمال فرنسا، انتهت سلسلة أرسنال الخالية من الهزائم بجدارة أمام لينس وصيف بطل الدوري الفرنسي يوم الثلاثاء، حيث وضع مهاجم السيتي غابرييل جيسوس الجانرز في المقدمة بفضل خطأ دفاعي.

ومع ذلك، أدى سوء تشتيت ديفيد رايا إلى قيام أدريان توماسون بتسجيل هدف التعادل الرائع - وهو ما كان بمثابة فلس واحد لأفكار آرون رامسديل عندما تم قطع تمريرة الإسباني - قبل أن يجد إيلي واهي الزاوية البعيدة بثقة ليعيد أرسنال إلى المرمى. العاصمة الإنجليزية خالية الوفاض.

أدت الظروف الجوية القاسية في شمال لندن - مما أدى إلى تأخير رحلتهم عبر القناة - إلى خروج استعدادات أرسنال قبل المباراة عن مسارها قليلًا، لكن أرتيتا رفض تقديم أعذار للعرض الفاتر لفريقه في أمسية تم فيها سحب بوكايو ساكا أيضًا بالمباراة الأولى. نصف إصابة، في ختام أمسية كابوسية لأرسنال.

ومع ذلك، فإن فريق أرتيتا صاحب المركز الثالث هو واحد من فريقين فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز لم يخسروا أي مباراة في الدوري الممتاز هذا الموسم - والآخر هو خصمهم اللدود توتنهام هوتسبر - والفوز على بورنموث 4-0 في نهاية الأسبوع الماضي جعل المدفعجية يخسرون. يجلس جميلة في المركز الثالث في التصنيف العالمي.

منذ بداية موسم 2022-23، تعرض أرسنال للهجوم مرتين فقط في المباريات التي لعبها على أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز، وسجل هدفين على الأقل في جميع مبارياته مع الإمارات حتى الآن هذا الموسم، ولكن على الرغم من دفاعهم الصامد في وجه العدو لا يزال رجال أرتيتا ينتظرون تحقيق أول شباكهم النظيفة على أرضهم في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الجديد.

على غرار نظرائهم في شمال لندن، عاد مانشستر سيتي أيضًا بعد أن أخذ زمام المبادرة بعيدًا عن أرضه في دوري أبطال أوروبا هذا الأسبوع، حيث سجل لويس أوبيندا، مهاجم لايبزيج، الشباك عبر القائم لإلغاء هدف فيل فودين الافتتاحي..

قوبلت جهود الأبطال لإضعاف دفاع روتن بولن بمقاومة شديدة من جانب فريق ماركو روز، لكن جوليان ألفاريز المتحمس استحضر لحظة من السحر لاستعادة تقدم السيتي بهدف واحد في الدقيقة 84، قبل أن يتقدم الأرجنتيني جيريمي دوكو بعيدا لإنهاء المهمة في الوقت المحتسب بدل الضائع.

المرة الثالثة كانت سحر مانشستر سيتي يوم الأربعاء، حيث سافر فريق بيب جوارديولا إلى ألمانيا معرضًا لخطر التعرض لثلاث هزائم متتالية خارج أرضه بعد فشله أمام نيوكاسل يونايتد ولفرهامبتون واندررز في كأس الاتحاد الأوروبي والدوري الإنجليزي الممتاز على التوالي، مع الهزيمة الأخيرة. تقليص تقدمهم في القمة إلى نقطة واحدة فقط.

بحلول يوم الأحد، ربما يكون السيتي قد خرج من مكانه على يد توتنهام هوتسبير - الذي يحتاج فقط للفوز على لوتون تاون لانتزاع الفائز بالثلاثية - وبينما تم توثيق نقاط الضعف الدفاعية لأرسنال على أرضه بشكل جيد، فإن رجال جوارديولا احتفظوا بأربعة أهداف فقط. الدوري الإنجليزي الممتاز بشباك نظيفة على الطريق في عام 2023.

حصل آرسنال على تذكرة ذهبية للمشاركة في درع المجتمع بفضل انتصارات مانشستر سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي والدوري الإنجليزي الممتاز، وأنهى أرسنال خدعته ضد فريق جوارديولا بالفوز بركلات الترجيح في ويمبلي قبل شهرين، لكن الجانرز تعرضوا للهزيمة في كل من آخر 12 مباراة لهم. مباريات الطيران ضد مان سيتي - أطول سلسلة هزائم على الإطلاق ضد خصم واحد في تاريخ الدوري.

بعد خروجه من الملعب وهو يعرج أمام بورنموث وتوتنهام هوتسبر، اعتُبر قرار أرتيتا بإشراك ساكا أساسيًا في هزيمة يوم الثلاثاء بمثابة خطوة مشكوك فيها، وقد جاءت بنتائج عكسية بشكل كبير حيث سقط اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا بسبب مشكلة في أوتار الركبة في المراحل الأولى..

في وقت كتابة هذا التقرير، لم يكن هناك تشخيص رسمي لخطورة إصابة ساكا، ولكن تم ضمه إلى أحدث تشكيلة إنجلترا بقيادة جاريث ساوثجيت، وكشف أرتيتا أن الجناح "في منافسة" للعب؛ يبقى أن نرى ما إذا كانت هذه مجرد ألعاب ذهنية من مدرب الجانرز.

على هذا النحو، يمكن منح فابيو فييرا - صاحب ركلة الجزاء الفائزة ضد مانشستر سيتي في درع المجتمع - الفرصة لتكرار بطولاته في ويمبلي، لكن غابرييل مارتينيلي موجود في قائمة اللمس والانطلاق بسبب مشكلة في أوتار الركبة، بينما لفترة طويلة ضحية الركبة جوريان تيمبر ستغيب في المستقبل المنظور.

ومع ذلك، ارتفعت مستويات التفاؤل لدى Gooners عندما تعرض رودري للإيقاف ثلاث مباريات بسبب ضرب مورجان جيبس-وايت لاعب نوتنجهام فورست حول الحلق الشهر الماضي، ويجب على الإسباني أن يخدم المباراة الثالثة والأخيرة من الإيقاف المحلي في ملعب الإمارات.

كما سيغيب كيفن دي بروين - الذي غالبًا ما يكون آفة الجانرز - عن مباراة الأحد بسبب إصابته الشديدة في أوتار الركبة، في حين أن جون ستونز ليس في المنافسة أيضًا، على الرغم من وجوده على مقاعد البدلاء في أوروبا بعد تعافيه من إصابة في الفخذ.

كان ريكو لويس بمثابة ضوء ساطع في ريد بول أرينا في منتصف الأسبوع، لكن مكان اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا سيتعرض بلا شك للتهديد من ماتيوس نونيس وماتيو كوفاسيتش، بينما سيعود ألفاريز في الثلث الأخير بعد عرض ملهم في الشوط الثاني. في منتصف الاسبوع.



تشكيلة أرسنال المحتملة:

رايا؛ وايت، صليبا، غابرييل، زينتشينكو؛ أوديجارد، رايس، بارتي؛ فييرا، نكيتيا، يسوع

التشكيلة الأساسية المحتملة لمانشستر سيتي:

إيدرسون؛ ووكر، دياس، أكانجي، جفارديول؛ لويس، كوفاسيتش؛ فودين، ألفاريز، دوكو؛ هالاند