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محمد الفلاح - مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري الإنجليزي

مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري الإنجليزي، يحل نادي ليفربول، الذي يضم النجم المصري محمد صلاح، ضيفا ثقيلا على برايتون، في المباراة التي تقام على ملعب "فالمر"، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

يضع ليفربول عينه نصب الثأر ولا شيء غيره عندما يرتحل إلى ملعب فالمر لمواجهة برايتون بالجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2024.

كان الريدز قد خسروا مرتين على هذا الملعب في الموسم الماضي، الأولى في الدوري الإنجليزي والأخرى في كأس الاتحاد الإنجليزي، وقبلها فشلوا في الفوز بأنفيلد بالدوري وتعادلوا مع برايتون 3-3.



موعد مباراة ليفربول وبرايتون اليوم

ويمكنكم متابعة مباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، وتحديدا الجولة الثامنة على ملعب فالمر، يوم الأحد الموافق 8 أكتوبر 2023.

وتبدأ مباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة الرابعة عصر الأحد بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الساعة الخامسة مساء بتوقيت أبو ظبي.

ما القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي 2024؟

قنوات "بي إن سبورتس" هي الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وستبث مباراة ليفربول وبرايتون كالعادة عبر شاشتها.

القناة القطرية خصصت قناة "beIN Sports HD 1" المشفرة لنقل فاعليات القمة الكبيرة في ثامن جولات البريميرليغ.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبرايتون

beIN Sports HD 1

ما تردد القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي 2024؟

قناة "beIN Sports HD 1" متاحة عبر القمر الصناعي نايل سات وسهيل سات عبر الترددات الآتية:

تردد قناة beIN Sports HD 1 على نايل سات

التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3

تردد قناة beIN Sports HD 1 على سهيل سات

التردد: 11547

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3

تشكيل ليفربول المتوقع أمام برايتون

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، جويل ماتيب، فيرجيل فان دايك، أندرو روبرتسون.

وسط الملعب: دومنيك سوبوسلاي، أليكسيس ماك أليستر، هارفي إليوت.

خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، لويس دياز.

من معلق مباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي 2024؟

المعلق الشهير خليل البلوشي هو من سيتولى مهمة التعليق على مجريات مباراة ليفربول وبرايتون.

ويمكنك متابعة التعليق باللغة الإنجليزية من خلال الانتقال إلى قناة beIN Sports HD 1 English.

ليفربول ضد برايتون.. تصحيح المسار

ويدخل ليفربول المباراة بعد التعثر الأول هذا الموسم في الجولة الماضية أمام توتنهام 2-1، والذي تلاه الفوز على سانت جيلواز في الدوري الأوروبي بثنائية نظيفة.

برايتون ورغم البداية المميزة للموسم إلا أن الأمور بدأت تسوء مؤخرًا في أعقاب الهزيمة بسداسية من أستون فيلا، ثم التعادل بشق الأنفس مع مارسيليا 2-2 في الدوري الأوروبي.

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ويحتل ليفربول المركز الرابع في ترتيب البريميرليغ برصيد 16 نقطة، أما برايتون يأتي في المرتبة السادسة برصيد 15 نقطة.

ويدخل ليفربول اللقاء من أجل الفوز وخطف الثلاث نقاط للعودة إلى الانتصارات بعد تعرضه للخسارة الأولى هذا الموسم أمام توتنهام 1-2 في مباراة شهدت جدلا كبيرا بسبب الأخطاء التجكيمية الكارثية وإلغاء هدف صحيح للريدز.

وتعادل ليفربول مع تشيلسي بنتيجة 1-1 في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي، ثم فاز على بورنموث بنتيجة 3-1، ثم انتصر على نيوكاسل 2-1 في الجولة الثالثة، وفاز على أستون فيلا 3-0، ثم الفوز على وولفرهامبتون 3-1، ثم الفوز على وست هام 3-1، ثم الخسارة أمام توتنهام 1-2.