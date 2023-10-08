شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المجالس النيابية: حد الإعفاء الضريبى وصل 45 ألف جنيه وفقا للتعديل على القانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية، إن حد الإعفاء الضريبي وصل إلي 45 ألف جنيه وفقا لقانون الضريبة على الدخل بعد حزمة القرارات التى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم، الأحد، لمناقشة مشروع الحكومة بشأن تعديل أحكام قانون الضريبة علي الدخل.

بدوره أكد ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه وفقا لحزمة القرارات التى اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي فإن المرتب الذي يحصل على راتب قدره 4 آلاف جنيه حصل على زيادة 525 جنيها بسبب قانون الضريبة على الدخل.