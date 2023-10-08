شكرا لقرائتكم خبر عن "خارجية الشيوخ": التاريخ شاهد على دعم مصر للشعب الفلسطينى وموقفها ثابت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عفت السادات رئيس حزب السادات، ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إن موقف مصر من القضية الفلسطينية ثابت لا يتغير، كما أن دورها في الصراع العربي الإسرائيلي ثابت، ومن خلال استعراض الدور والمواقف المصرية حكومة وشعب من القضية الفلسطينية عبر أكثر من نصف قرن، تجد أن اسم مصر ارتباط بقضية فلسطين هو ارتباط دائم ثابت تمليه اعتبارات الأمن القومي المصري وروابط الجغرافيا والتاريخ والدم والقومية مع شعب فلسطين، لذلك لم يكن الموقف المصري من قضية فلسطين في أي مرحلة يخضع لحسابات مصالح آنـية، ولم يكن أبداً ورقة لمساومات إقليمية أو دولية، لذلك لم يتأثر ارتباط مصر العضوى بقضية فلسطين بتغير النظم والسياسات المصرية.

وأضاف "السادات": "كانت وتظل مصر المساند الأكبر لقضية العرب الأولى بصفتها أكبر دولة عربية ومصر لم ولن تتخلى عن دورها كقوة إقليمية تقود وتتفاعل وتناصر القضية الفلسطينية لذا اتخذت تدابير وقرارات ذات طبيعة سياسية لمساندة القضية الفلسطينية منذ نشأتها، وتمثل ذلك في مواقف رؤسائها والمسئولين بها في المحافل والمؤتمرات الإقليمية والدولية، وكذلك في مواجهة العدوان الإسرائيلى علي الشعب الفلسطيني على مدار التاريخ".

وتابع "السادات" : "لقد حرصت القيادة المصرية خلال الخمس عقود الماضية علي إيجاد سند قانوني لقيام دولة فلسطينية معترف بها من الأمم المتحدة ومن الدول الأعضاء بها، وكذلك من المنظمات الإقليمية والدولية الفاعلة في السياسية الدولية، ويأتي هذا الحرص عن اقتناع تام بأن تحقيق هذه الخطوة هامة جدا لتحقيق سلام عادل وشامل ودائم".