شكرا لقرائتكم خبر عن نواب: القيادة السياسية تضع القضية الفلسطينية على رأس أولوياتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، التحركات العاجلة والمكثفة التى تقوم بها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لوقف تدهور الأوضاع داخل الأراضى الفلسطينية، والتوصل إلى الوقف الفورى للاعتداءات الإسرائيلية.

وأعلن "عبد الحميد" تضامنه الكامل مع حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال بكل الوسائل المشروعة، مشددا أن انهاء الصراع التاريخى بين الفلسطينيين والاسرائيليين والذى استمر لعقود طويلة لن يتحقق الا بتنفيذ رؤية مصر الواضحة والحاسمة والتى تتمثل في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وفى مقدمتها اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وانهاء الاحتلال الاسرائيلى لكامل التراب الفلسطينى.

ومن جانبه قال النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، إن اتصالات الرئيس عبدالفتاح السيسي مع عدد من رؤساء الدول للتشاور حول محاولات وقف التصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، تأكيد على دعم مصر للقضية الفلسطينية.

وأوضح عكاشة، أن الرئيس السيسي حريص على وقف العنف وتدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، علاوة على الحفاظ على عدم دخول المنطقة في حلقة مفرغة من التوتر تهدد الاستقرار والأمن الإقليميين.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، على أن مصر تبذل قصارى جهدها لوضع حلول جذرية لإنهاء القضية الفلسطينية وإعطاء الفلسطينين حقهم في وطنهم فلسطين وممارسة كافة حقوقهم المشروعة دون أي شروط أو تهديدات.

وتابع النائب عمرو عكاشة، أن القيادة السياسية تضع القضية الفلسطينية على رأس أولوياتها في كافة المحافل الدولية المختلفة.

وأشاد عضو مجلس الشيوخ، بدعوات الرئيس السيسي بالتركبز وجمع الجهود الدولية والإقليمية في الوقت الراهن لوقف التصعيد والعنف، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وذلك بهدف احتواء الموقف والحيلولة دون إزهاق المزيد من الأرواح.