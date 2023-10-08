شكرا لقرائتكم خبر عن "خطة النواب" توافق على مشروع الحكومة لتعديل قانون الضريبة على الدخل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، على مشروع قانون الحكومة بشأن تعديل الضريبة على الدخل.

وذكرت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن التعديلات تأتى في إطار التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، بما يضمن تنمية موارد الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية.

ويأتى الهدف من تعديل القانون لتخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل محدودى الدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية فى توزيع عبء الضريبة طبقاً لمستويات الدخول، وبما يتسق مع توجه الدولة إلى زيادة الحد الأدنى للأجور.