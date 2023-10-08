شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "طاقة النواب": القوى الكارهة لمصر تسعى للترويج ضد الدولة بالأكاذيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصف النائب طلعت السويدى، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بيان البرلمان الأوروبي عن الأوضاع في مصر بالمشبوه والمضلل وكله أكاذيب وافتراءات ضد مصر، مشيراً الى أنه تدخل غير مقبول في الشأن الداخلي للدولة المصرية وفى شئون القضاء المصرى الشامخ.

وأعلن " السويدى "، رفضه التام لكل ما جاء في هذا البيان خاصة أنه لا يمت للواقع بصلة واستند إلى معلومات مغلوطة وغير دقيقة، مؤكدا أن مصر بجميع مؤسساتها وشعبها ترفض أي تدخل في الشأن الداخلي، خاصة وأن البرلمان الأوروبي وغيره من المنظمات المشبوهة والتى تنطق بلسان القوى الكارهة لمصر من تنظيمات وجماعات ارهابية وتكفيرية وهم فى نفس الوقت يتجاهلون الانتهاكات والتجاوزات التي تحدث في دول أوروبية خلال السنوات الماضية ودائما ما يسعون للترويج لأكاذيب عن الدولة المصرية فى محاولات فاشلة لتشوية صورة مصر أمام العالم.

وقال النائب طلعت السويدى إن العالم كله على وعى كامل بأن الهيئة الوطنية للانتخابات تدير العملية الانتخابية بنزاهة وعدالة وتوفر كافة الضمانات لشفافية ونزاهة وسلامة العملية الانتخابية، وذلك من خلال توفير إشراف قضائي كامل على الانتخابات وتقف على مسافة واحدة أمام جميع المترشحين لخوض هذه الانتخابات، متسائلا" كيف لمؤسسة مثل البرلمان الاوروبي تعتمد باستمرار على اكاذيب وافتراءات يتم ترويجها من الخونة والكارهين لمصر ؟ ألم يستوعب البرلمان الاوروبي جميع محاولاته السابقة التي باءت بالفشل لتشويه سمعة مصر خارجياً ؟"