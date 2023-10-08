شكرا لقرائتكم خبر عن اللواء محمد إبراهيم الدويرى: مؤتمر "حكاية وطن" قدم كشف حساب حقيقيا لمسار 9 سنوات من الإنجارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء محمد إبراهيم الدويرى، نائب المدير العام للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن مؤتمر حكاية وطن الذي عقد على مدار 3 أيام سابقة، من أهم الفعاليات المصرية خلال السنوات الأخيرة من جوانب كثيرة ومتعددة، لافتا إلى أنها رصدت كل ما حدث بالمشهد المصري في قصة مبسطة، والوطن هو الوعاء الجامع الشامل الذي تنصهر فيه كل ما بتعلق بالدولة والمواطن والقيادة والمؤسسات، موضحا أن اختيار ذلك العنوان موفق للغاية والذي أثرى المؤتمر بقوة.

وأضاف أننا شهدنا على مدار 3 أيام من العمل الجاد وما تم في هذا المؤتمر هو كشف حساب عسير وحقيقي لأنه لم يكن فقط أمام الرئيس والقيادة السياسية ولكن كان أمام الرأي العام المصري بأكمله من خلال جلسات تبث على الهواء كل وزير يتحدث بما تم داخل وزارته خلال 9 سنوات، موضحا أن الرئيس حرص من اليوم الأول على أن يبلور مجموعة من المحددات لهذا المؤتمر، باعتبارها تمثل الإطار الحقيقي لفكر الرئيس ورؤيته، وهي أن الله سبحانه وتعالى يحفظ مصر ومع الدولة دائما حتى قيام الساعة، وأن البطل الحقيقي لـ"حكاية وطن" هو المواطن المصري وهو الذي دفع التكاليف لكل ما تقوم به الدولة من إصلاحات اقتصادية واجتماعية.

وأشار إلى أن الرئيس كان حريص خلال المؤتمر، أن يؤكد على أن ما تم خلال السنوات الأخيرة إنجازات متعددة، كما أنه أكد أن الطريق لا يزال طويلا وأن مصر لازالت في المسار بمختلف المجالات، كما تم التأكيد على أنه لا تنمية بدون استقرار، لافتا إلى أن الرئيس طالب الوزراء بالشرح للرأي العام بكل شيء بشكل مبسط.

وأوضح " الدويري" أن الوزراء طرحوا إنجازات وزارته خلال السنوات التسع بأرقام واضحة، مؤكدا المؤتمر يدعو للفخر بما فيه من طفرة كبيرة في كل مجالات الحياة، مشيرا إلى أن الحكومة أكدت أن الطريق لازال طويل وحرص الرئيس على التعليق في كل ما تم طرحه من الوزارات المختلفة كما شرح الرئيس العديد من الكواليس للتحديات وكيف تم تجاوزها، مشددا أن الرئيس السيسي حرص في الجلسة الختامية على تأكيد أن المشاركة في الانتخابات ضرورة للانتقال إلى مرحلة أفضل في الحياة الديمقراطية المصرية والتصويت بنسب كبيرة أمام العالم أجمع.

وطالب "الدويري" بترجمة كل الإنجازات التي تمت إلى الشارع المصري والتعريف بها على نطاق واسع، واصفا إياها بأرقام غير مسبوقة وكانت حلم صعب ولكنه تحقق، وذلك للوفاء بحق المواطن والتعريف على أين وصلت الدولة المصرية حتى الآن.