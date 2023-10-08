شكرا لقرائتكم خبر عن حزب إرادة جيل يضع خطة لدعم ترشح "السيسي" بالانتخابات الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أن الحزب يستعد لدعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى، من خلال خطىة متكاملة، لحين الانتهاء من الاستحقاق الدستوري الرئاسي.

وقال "مطر" :" يشرفنا في حزب إرادة جيل كقيادات وأعضاء التنسيق الكامل مع حملة الرئيس عبد الفتاح السيسى لحين الانتهاء من انتخابات الرئاسة 2024، مؤكدا أن حزب إرادة جيل من أول الأحزاب التي دعت الرئيس عبد الفتاح السيسى بالترشح لانتخابات الرئاسة من أجل استكمال مسيرة الأمن والأمان والبناء والتنمية.

ووجه "مطر" التحية لجميع المواطنين الذين حرروا توكيلات لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي لانتخابات رئاسة الجمهورية والتي بلغ عددهم مليونا و130 الف مواطن مصري طبقا لما أعلنه المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي في مؤتمر تدشين الحملة، مؤكدا أن هذا العدد من توكيلات المواطنين المصريين ومنهم شباب حزب إرادة جيل يكشف مدى حب المصريين للرئيس عبد الفتاح السيسي وتقديرهم للإنجازات التى حققها".