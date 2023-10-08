كتائب القسام: سلاح الجو شارك بـ 35 مسيرة انتحارية في اللحظات الأولى لمعركة طوفان الأقصى

اعلنت كتائب عز الدين القسام في البلاغ العسكري رقم 6، بان "سلاح الجو التابع لكتائب القسام شارك في اللحظات الأولى لمعركة طوفان الأقصى بالانقضاض على مواقع العدو وأهدافه بـ 35 مسيرةٍ انتحاريةٍ من طراز "الزواري" في جميع محاور القتال".

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