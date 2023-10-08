وافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي "الكابينيت" على إعلان "حالة الحرب" اثر معكرة "طوفان الاقصى".
وذكر مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بانه "وافق مجلس الوزراء السياسي الأمني الليلة الماضية على حال الحرب، وبالتالي القيام بعمليات عسكرية كبيرة وذلك وفقا للمادة 40 من قانون الحكومة الأساسي".
وقد طالب وزراء إسرائيليون، من الجيش الإسرائيلي، إجابات تفسر فشل استخباراته في التنبؤ بالهجوم الذي بادرت به حركة "حماس" وفصائل المقاومة الفلسطينية.
وذكرت صحيفة "يديعوت آحرونوت" أن الوزراء طلبوا إجابات من الجيش في هذا الشأن خلال اجتماع مجلس الوزراء الأمني المصغر "الكابينيت".
كانت هذه تفاصيل خبر مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي "الكابينيت" يوافق على إعلان "حالة الحرب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.