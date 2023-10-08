مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي "الكابينيت" يوافق على إعلان "حالة الحرب"

وافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي "الكابينيت" على إعلان "حالة الحرب" اثر معكرة "طوفان الاقصى".

وذكر مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بانه "وافق مجلس الوزراء السياسي الأمني الليلة الماضية على حال الحرب، وبالتالي القيام بعمليات عسكرية كبيرة وذلك وفقا للمادة 40 من قانون الحكومة الأساسي".

وقد طالب وزراء إسرائيليون، من الجيش الإسرائيلي، إجابات تفسر فشل استخباراته في التنبؤ بالهجوم الذي بادرت به حركة "حماس" وفصائل المقاومة الفلسطينية.

وذكرت صحيفة "يديعوت آحرونوت" أن الوزراء طلبوا إجابات من الجيش في هذا الشأن خلال اجتماع مجلس الوزراء الأمني المصغر "الكابينيت".