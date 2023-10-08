وسائل إعلام إسرائيلية: إطلاق صواريخ القبة الحديدية قرب كريات شمونة على حدود لبنان

افادت وسائل إعلام إسرائيلية بإطلاق صواريخ القبة الحديدية قرب كريات شمونة على حدود لبنان. وفي السياق، ذكرت مصادر عبرية بان الحكومة الاسرائيلية اعلنت تعطيل الدوام المدرسي يوم غد وبعد غد في كافة أنحاء اسرائيل.

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