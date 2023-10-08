مسؤول أميركي: من مصلحة السعوديين والإسرائيليين مواصلة تطبيع العلاقات

اعتبر نائب رئيس مجلس الأمن القومي الأميركي جون فاينر لشبكة "فوكس نيوز" إن "من السابق لأوانه تحديد كيف وقع الهجوم على إسرائيل، أو الدور المحتمل الذي ربما لعبته إيران، أو ما إذا كان الهجوم يهدف إلى عرقلة محادثات تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل".

وأشار الى اننا "نعتقد أنه سيكون من مصلحة البلدين مواصلة العمل على هذا الأمر"، في إشارة إلى جهود السعودية وإسرائيل لتطبيع العلاقات بينهما.

ونقلت "أكسيوس" عن مسؤول أميركي بانه "لا تأثير محتملا للأزمة على جهود واشنطن للتوصل إلى صفقة ضخمة مع السعودية وإسرائيل".