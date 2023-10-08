الجيش الاسرائيلي يطلق قذيفة مدفعية استهدفت منطقة مفتوحة في منطقة الخريبة خراج راشيا الفخار

افادت قناة "المنار" بان الجيش الاسرائيلي اطلق قذيفة مدفعية واحدة من عيار 155 ملم من مرابض الزاعورة استهدفت منطقة مفتوحة في منطقة الخريبة خراج راشيا الفخار.

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