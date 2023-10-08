شركات الشحن تعلن إلغاء الرحلات البحرية إلى الموانئ الإسرائيلية بسبب "طوفان الاقصى"

اعلنت وسائل إعلام إسرائيلية بان شركات طيران أجنبية عدة ترفض الهبوط في مطار بن غوريون، وشركات الشحن تعلن إلغاء الرحلات البحرية إلى الموانئ الإسرائيلية بينما تواجه المطارات ضغوطا تشغيلية بسبب تجنيد طيارين في الاحتياط ورغبة طواقم أجنبية بالمغادرة، وذلك بسبب معركة "طوفان الاقصى".

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