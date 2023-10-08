توجه النائب السابق وليد جنبلاط في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الى المجندين قهرا من العرب الدروز في الجيش الاسرائيلي في فلسطين المحتلة بالقول: "اياكم الاشتراك في الحرب في مواجهة المناضلين من حماس ومن الشعب الفلسطيني، ان حركة التاريخ مهما طالت مع حرية الشعوب وسيأتي اليوم التي ستعود فلسطين ومقدساتها الى اصحابها العرب"، ووضع وسم "حرب تشرين".

كانت هذه تفاصيل خبر جنبلاط للعرب الدروز بالجيش الاسرائيلي: اياكم الاشتراك في الحرب في مواجهة المناضلين من حماس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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