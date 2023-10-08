الجيش الإسرائيلي يقرر إخلاء 25 مستوطنة وكيبوتس في غلاف غزة

قرر الجيش الإسرائيلي إخلاء 25 مستوطنة وكيبوتس في غلاف غزة اثر معركة طوفان الاقصى.

وفي وقت سابق من اليوم الاحد، أعلن الجيش الإسرائيلي عزمه إجلاء جميع السكان من محيط قطاع غزة خلال 24 ساعة بعدما نشر عشرات الآلاف من جنوده لقتال المسلحين الفلسطينيين الذين تسللوا من قطاع غزة.

واوضح المتحدث باسم الجيش دانيال هغاري للصحافيين إن "مهمتنا خلال الساعات الأربع والعشرين القادمة هي إجلاء جميع سكان غلاف غزة". وأكد هغاري أن القتال مستمر "لإنقاذ الرهائن" الذين يحتجزهم مسلحون فلسطينيون في إسرائيل.

وأضاف "هناك عشرات آلاف من الجنود المقاتلين، سنصل إلى كل تجمع حتى نقتل كل إرهابي في إسرائيل".

واكد هغاري أن عملية الإخلاء يجب أن تتم بعد "مسح المنطقة" للتأكد من عدم وجود مسلحين.