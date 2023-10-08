اعلن وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن عبر "CNN" بان "هذا أسوء هجوم تتعرض له اسرائيل منذ عام ١٩٧٣، ولدينا تقارير عن أسر اميركيين لدى حماس، كما ان هناك تقارير عن قتلى ومفقودين أميركيين في معركة "طوفان الاقصى" ونعمل على التأكد من صحة ذلك.
وشدد بلينكن على أن عرقلة مسار العلاقات السعودية الإسرائيلية قد تكون جزءا من دافع الهجوم على إسرائيل. واكد باننا "نبذل كل ما في وسعنا لضمان عدم نشوء جبهة أخرى في الصراع بما في ذلك مع حزب الله في لبنان". وتابع:"سنعلن في وقت لاحق اليوم عن مساعدات لإسرائيل".
كانت هذه تفاصيل خبر بلينكن: نبذل كل ما في وسعنا لضمان عدم نشوء جبهة أخرى بما في ذلك مع حزب الله في لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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