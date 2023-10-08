اعلن مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة باننا "طلبنا من دول عدّة إبلاغ حكومة لبنان أنّنا سنحمّلها مسؤولية أي هجوم لـ"حزب الله" على اسرائيل في سياق دعم عملية "طوفان الاقصى" التي تنفذها فصائل المقاومة في قطاع غزة.

كانت هذه تفاصيل خبر مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة: طلبنا من دول عدّة إبلاغ حكومة لبنان أنّنا سنحمّلها مسؤولية أي هجوم لـ"حزب الله" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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