افادت معلومات عن "اطلاق نار من قبل مسلح على منطقة كفرشيما، دون معرفة الاسباب حتى الساعة، فيما تحدثت معلومات عن ان اطلاق النار سببه اشكال منذ ايام.

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