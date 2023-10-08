انت الان تتابع خبر إسرائيل تعلق على مقتل مواطنيها في مصر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان لها إن "السلطات تعمل على التحقيق في حيثيات الحادث".

وكانت تقارير قد أفادت بأن "عدة إسرائيليين قتلوا في موقعين على الأقل في مصر يوم الأحد، وفقا لوسائل الإعلام المصرية والإسرائيلية".



وبحسب بعض التقارير، فإن "ضابط شرطة مصري هو الذي أطلق النار على حافلة تقل سياحا إسرائيليين. بينما كانت منطقة سياحية أخرى مسرحا لهجوم إطلاق نار آخر. وليس من الواضح ما هي الحادثة التي أكدتها وزارة الخارجية".

ولا تزال المواقع المحددة قيد التكهنات، مع وصول بعض التقارير من الإسكندرية وأخرى في سيناء بالقرب من نويبع.

وبحسب ما ورد، "اتصل المسافرون الإسرائيليون الذين كانوا على متن الحافلة بوزارة الخارجية قائلين إنهم تعرضوا لإطلاق نار".

وكان مصدر أمني مصري قد "نفى صحة ما تناولته إحدى القنوات غير المصرية، نقلا عن إحدى الصحف الأجنبية بشأن وجود أحداث في سيناء".

وتحدثت تقارير إعلامية نقلتها إحدى الوكالات الأجنبية وعدد من القنوات عن "مقتل 6 إسرائيليين في سيناء، وأكد المصدر المصري أن هذه الأنباء عارية تماما عن الصحة، مطالبا كافة وسائل الإعلام بتحري الدقة قبل النشر".

وجاء هذا التطور بعد مقتل سائحين إسرائيليين في الإسكندرية شمال مصر برصاص شرطي مصري صباح اليوم الأحد.

