انت الان تتابع خبر بلينكن يربط بين طوفان الأقصى والتطبيع بين السعودية وإسرائيل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال بلينكن في تصريحات لشبكة "سي أن أن"، أن "الهجوم على إسرائيل هجوم إرهابي نفذته منظمة إرهابية".

واضاف: "لا أرى دليلا على وقوف إيران وراء الهجوم رغم وجود علاقات قديمة بين حماس وطهران".

ولفت إلى أن "أمريكا تبحث طلبات قدمتها إسرائيل وستصدر إعلانا بشأنها في وقت لاحق اليوم"، مشيرا إلى أن "أمريكا تركز على ضمان أن يكون لدى إسرائيل ما تحتاجه".



وأكد وزير الخارجية الأمريكية أن لدى بلاده "تقارير عن مقتل عدة أمريكيين في إسرائيل ونعمل على التحقق منها".

في السياق ذاته، قال نائب رئيس مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون فاينر، اليوم الأحد، إن من السابق لأوانه تحديد كيف وقع الهجوم على إسرائيل، أو الدور المحتمل الذي ربما لعبته إيران، أو ما إذا كان الهجوم يهدف إلى عرقلة محادثات تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل".

وأضاف فاينر لشبكة "فوكس نيوز": "نعتقد أنه سيكون من مصلحة البلدين مواصلة العمل على هذا الأمر"، في إشارة إلى جهود السعودية وإسرائيل لتطبيع العلاقات بينهما.

وأسفر هجوم غير مسبوق شنته حماس على إسرائيل، يوم السبت، تحت عنوان "طوفان الأقصى"، عن مقتل 600 إسرائيلي وإصابة أكثر من ألفين آخرين، فيما المئات بعداد الأسرى والمفقودين".

