أبو فاعور: الفكرة الفلسطينية هزمت الفكرة الإسرائيلية والباقي تفاصيل مهما طال الزمن

علق عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور على عملية "طوفان الاقصى" قائلا: "الفكرة الفلسطينية هزمت الفكرة الإسرائيلية والباقي تفاصيل مهما طال الزمن، تحية الى شرفاء فلسطين وشهدائها ومقاوميها" .

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