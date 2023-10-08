وزير الجيش الإسرائيلي يوعز بالاستعداد لإخلاء المستوطنات القريبة من الحدود اللبنانية

اوعز وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت بالاستعداد لإخلاء المستوطنات القريبة من الحدود اللبنانية، كما امر غالانت بتسليم أسلحة وذخائر لسكان البلدات القريبة من لبنان وقطاع غزة.

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