افادت وسائل إعلام اسرائيلية عن ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 659 و2156 جريحاً من بينهم 350 إصابة خطرة منذ صباح الأمس مع بداية عملية "طوفان الاقصى" التي نفذتها كتائب "القسام".

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