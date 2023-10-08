شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة إسرائيل تكشف أسماء قادة قتلوا بالهجمات الفلسطينية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعات: الخليج

نشرت الشرطة الإسرائيلية، الأحد، على حسابها في «إكس»، أسماء القادة الذين قتلوا بالهجمات التي شنتها فصائل فلسطينية، السبت.

وقتل 30 شرطياً وقائداً، منهم: المشرف ج.ر. دافيدوف، قائد محطة رهط في المنطقة الجنوبية، ويتسحاق بازوكا شفيلي، قائد محطة سيغف شالوم في المنطقة الجنوبية، ومارتن كوزميكساكس، مسؤول مديرية تنسيق عمليات الإنفاذ، والقائد شلومو موشيه إيل، ضابط في الوحدة الخاصة لمكافحة الإرهاب، والمفتش نسيم لوجسي نائب قائد وحدة الاعتداء الريفي في الشرطة العسكرية الجنوبية، وأمين أوخوندوف قائد فرقة يوآف في المنطقة الجنوبية المسؤولة عن هدم منازل فلسطينيي النقب.