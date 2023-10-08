شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل تايلانديين وكمبودي وفقدان بريطاني في الاشتباكات الفلسطينية - الإسرائيلية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ”الخليج 365” - وكالات

قتل تايلانديان وكمبودي وفقد بريطاني في التصعيد بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، على ما أعلن رؤساء حكومتي البلدين الآسيويين والسفارة الإسرائيلية في لندن الأحد.

وأفاد رئيس وزراء تايلاند سريتا تافيسين عبر منصة «إكس» بأنه تبلغ معلومات من سفير البلاد في تل أبيب تشير إلى «مقتل تايلانديين في أعمال العنف».

ولم يورد أي تفاصيل حول ظروف مقتلهما، لكنه ذكر أن وزارة الخارجية التايلاندية تعمل على إجلاء رعاياها من إسرائيل.

وكان رئيس وزراء كمبوديا أكد في وقت سابق مقتل طالب كمبودي كان في إسرائيل عند بدء الهجوم الذي شنته حماس السبت.

كما أعلنت سفارة إسرائيل لدى بريطانيا أن مواطناً بريطانياً صار في عداد المفقودين بعد الاشتباكات الأخيرة في غزة.

وقالت السفارة إن المعلومات انقطعت عن جيك مارلو (26 عاما) منذ الساعات الأولى من صباح أمس السبت.

وقالت والدته ليزا لصحيفة جويش نيوز، إنه كان يشارك في تأمين إحدى الحفلات، مضيفة أن آخر تواصل بينهما كان عبر رسالة نصية.

وأضافت «كان يشارك في تأمين هذا الحفل الموسيقي الراقص واتصل بي في الرابعة والنصف صباحاً ليقول لي إن كل تلك الصواريخ تحلق من فوقنا، ثم أرسل في الخامسة والنصف تقريباً رسالة نصية يقول فيها الإشارة سيئة جداً، كل شيء على ما يرام، سأبقيك على اطلاع، أعدك بذلك، وإنه يحبني».

وقالت تسيبي هوتوفلي، السفيرة الإسرائيلية لدى بريطانيا لشبكة سكاي نيوز البريطانية في وقت سابق إن أحد المواطنين البريطانيين موجود في غزة دون أن تذكره بالاسم.