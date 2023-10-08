شكرا لقرائتكم خبر عن أردوغان يفتتح أول كنيسة في تركيا منذ 100 عام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إسطنبول - أ ف ب

تُفتتح الأحد في إسطنبول كنيسة للسريان الأرثوذكس، بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في خطوة هي الأولى من نوعها، لاقت ترحيباً من المسيحيين في جمهورية تركيا ذات الغالبية المسلمة، التي تأسست في عام 1923.

وعشية الافتتاح، قال رئيس وقف السريان الأرثوذكس في إسطنبول سعيد سوسين لوكالة «فرانس برس»: «هذه هي الكنيسة الأولى التي يتمّ بناؤها منذ تأسيس الجمهورية التركية والتي ستفتح أبوابها، نحن سعداء للغاية».

وتقع كنيسة القديس أفرام للسريان الأرثوذكس المبنية بتمويل من أبناء الطائفة التي يبلغ تعداد أفرادها 17 ألف شخص، على الجانب الأوروبي من مضيق البوسفور، في منطقة يشيل كوي، حيث تقيم غالبية المسيحيين السريان في تركيا.

وصُمّم بناء الكنيسة الأبيض الواقع في حيّ تغطيه الأشجار، لاستيعاب 750 من أبناء الرعية.

وكان الرئيس التركي أمر بلدية إسطنبول بتخصيص أرض لبناء الكنيسة، ووضع حجر الأساس خلال حفل أقيم في آب/أغسطس 2019.

وكان من المقرّر افتتاح كنيسة القديس أفرام في شباط/فبراير الماضي، لكن تم تأجيله بسبب الزلزال القوي الذي دمّر أجزاء جنوبي البلاد، وأدى إلى مقتل ما لا يقل عن 50 ألف شخص، كما دمّر أنطاكية التي ترتبط بتاريخ المسيحية.

وتعد كنيسة القديس أفرام أول كنيسة تُبنى في تركيا منذ تأسيس الجمهورية التركية على يد مصطفى كمال أتاتورك، حسبما أفاد سعيد سوسين.

وتم ترميم الكنائس الموجودة على مدى القرن الماضي، كما تمكّنت بعض المباني الصغيرة من استيعاب المؤمنين بتكتّم تام.

وأوضح سوسين لوكالة الأناضول الحكومية، أن ذلك تم «بدون إذن رسمي»، وقال: «هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها بناء كنيسة رسمياً، إنه مصدر فخر كبير»، مضيفاً أنه يتوقّع حضور الكثير من الزوار من جميع أنحاء البلاد وحتى من الخارج.

وبعد التدشين الرسمي، سيُقام أول قداس بعنوان: «تبريك الكنيسة»، الأحد التالي أي في 15 تشرين الأول/أكتوبر.