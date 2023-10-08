شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان أمريكي مرتقب عن مساعدات عسكرية جديدة لإسرائيل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن- أ.ف.ب

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة ستدلي «على الأرجح» اعتباراً من الأحد، بتفاصيل عن مساعدة عسكرية جديدة لإسرائيل.

وصرح بلينكن لشبكة «سي إن إن»: «ننظر في الطلبيات المحددة الجديدة للإسرائيليين. أعتقد أنكم ستعلمون اليوم على الأرجح بالمزيد عن هذا الموضوع».

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الأحد، ارتفاع عدد الضحايا الفلسطينيين إلى 370 قتيلاً وأكثر من ألفي جريح؛ جراء الغارات الإسرائيلية في القطاع منذ صباح السبت.

الوزارة قالت في بيان، إن «370 فلسطينياً قتلتهم إسرائيل وأصيب أكثر من ألفي شخص آخرين بجراح مختلفة جراء الهجوم الإسرائيلي على غزة».

وارتفعت حصيلة القتلى الإسرائيليين من جرّاء الهجمات التي تشنها الفصائل الفلسطينية على مستوطنات غلاف غزة إلى 600 قتيل، وأكثر من 2000 مصاب، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.