شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية تركيا يبحث الصراع الإسرائيلي الفلسطيني مع نظيريه الإسباني والأردني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أنقرة - رويترز

قال مصدر في وزارة الخارجية التركية، إن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أجرى اتصالين هاتفيين الأحد، مع نظيريه الإسباني والأردني لبحث الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين الذي تصاعد السبت في محيط غزة.

ولم يقدم المصدر أي تفاصيل أخرى حول الاتصالين.

وكان فيدان قد ناقش السبت، القتال الدائر مع نظرائه المصري والأمريكي والقطري والسعودي والإيراني والفلسطيني، وقالت أنقرة إنها مستعدة للمساعدة في تهدئة الوضع قبل أن يتفاقم ويتسع نطاقه.