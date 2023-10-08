انت الان تتابع خبر مصر تفتح معبر رفح لنقل المصابين الفلسطينيين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر: "نقل عدد من الإصابات من قطاع غزة عبر سيارات الإسعاف المصرية إلى المستشفيات"، لافتا إلى "توفر الطواقم الطبية بالمستشفيات والوحدات الصحية، وكذلك توفر كافة أدوية ومستلزمات الطوارئ، بجانب دعم مستشفيي العريش العام وبئر العبد التخصصي بأطباء الجامعات المصرية".وأكد المصدر "توفر الأكسجين وأكياس الدم، عبر التنسيق مع مرافق الإسعاف، بالإضافة إلى تفعيل غرفة العمليات من خلال التنسيق مع غرفة عمليات المحافظة، حيث يأتي ذلك وفقا لتوجيهات القيادة السياسية المصرية، وبالتنسيق مع وزارتي الصحة المصرية والفلسطينية".

في غضون ذلك، أكد مسؤول مصري، أن "تل أبيب طلبت مساعدة القاهرة حول الأسرى الإسرائيليين في قبضة الفصائل الفلسطينية المسلحة في غزة، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

وقال المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته، إن "إسرائيل طلبت المساعدة من مصر لضمان سلامة الأسرى الإسرائيليين".

وأضاف أن "رئيس المخابرات المصرية أبلغ حركتي حماس والجهاد الإسلامي بالرغبة الإسرائيلية للحصول على معلومات".

وبحسب المسؤول، نفى القادة الفلسطينيون وجود "صورة كاملة" لديهم حتى الآن عن الأسرى، لكنهم قالوا إن "أولئك الذين تم إحضارهم إلى غزة تم نقلهم إلى مواقع آمنة في جميع أنحاء القطاع".

