الرياض ـ ا.ف.ب: دعا رئيس مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ (COP28) الإماراتي سلطان الجابر، إلى التخلِّي عن فكرة التخلُّص سريعًا من مصادر الطاقة الحالية سعيًا لتحقيق أهداف معركة المناخ.

وقال خلال الجلسة الافتتاحية لأسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الرياض «لا يمكننا فصل نظام الطاقة (الحالي) اليوم قبل أن نبنيَ نظام الغد الجديد. إنَّه ببساطة أمر غير عملي أو ممكن».

وأضاف المسؤول الذي يرأس شركة «مصدر» للطاقة المتجدِّدة الحكومية وشركة النفط الوطنية الإماراتية «أدنوك» ويتولَّى منصب وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «علينا أن نفصلَ الحقائق عن الخيال، والواقع عن الخيال، وتجنُّب فخ الانقسام».

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس مؤتمر المناخ يعتبر التخلي عن نظام الطاقة الحالي غير ممكن قبل بناء بديل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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