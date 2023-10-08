عشرات الشهداء والاحتلال يبحث عن مئات المتسللين فـي «حرب طويلة وصعبة»

قذائف مدفعية من جنوب لبنان القدس المحتلة ـ وكالات: تبحث قوات الاحتلال الإسرائيلي عن مئات المقاومين الفلسطينيين الذين تسللوا إلى داخل «إسرائيل» وتواصل عدوانها على قطاع غزة، فيما حذَّر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من «حرب طويلة وصعبة»، بعدما خلَّف القتال مئات الشهداء وعشرات القتلى في الجانب الإسرائيلي.

وفي لبنان، أعلن حزب الله أنَّه أطلق «عددًا كبيرًا من قذائف المدفعية والصواريخ الموجَّهة» على مزارع شبعا فيما أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنَّه قصف بطائرة بِدُونِ طيَّار «البنية التحتية لحزب الله» اللبناني في المنطقة الحدودية.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي الأحد عزمه إجلاء جميع السكَّان من محيط قطاع غزَّة خلال 24 ساعة. بِدَوْره، أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس على «حق الشَّعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه في مواجهة إرهاب المستوطنين وقوات الاحتلال». وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هجاري للصحفيين أمس إنَّ «مهمتنا خلال الساعات الأربع والعشرين القادمة هي إجلاء جميع سكَّان غلاف غزَّة». وأكد أنَّ القتال مستمر «لإنقاذ الرهائن» الذين يحتجزهم فلسطينيون في «إسرائيل».

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