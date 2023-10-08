مقتل إسرائيليين ومصري برصاص شرطي فـي الإسكندرية

الإسكندرية (مصر) ـ ا.ف.ب: قُتل إسرائيليان ومصري عندما أطلق شُرطي مصري النار على وفد سياحي إسرائيلي في وسط الإسكندرية (شمال)، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام.

ونقلت قناة اكسترا نيوز المصرية (شِبه رسمية) على موقعها على «إكس» عن مصدر أمني أنَّ «أحد أفراد الشُّرطة المعيَّنين بخدمة تأمين منطقة المنشية (وسط المدينة) بالإسكندرية قام بإطلاق أعيرة نارية بشكل عشوائي أثناء وجود أحد الأفواج السياحية الإسرائيلية بمزار سياحي.

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