شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق المدينة..هونج كونج تتأهب لإعصار"كوينو" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفعت هونج كونج مستوى التحذير من العواصف اليوم الأحد، مع اقتراب إعصار "كوينو"، بعد شهر واحد فقط من تعرض المدينة لأمطار قياسية في أعقاب أقوى إعصار منذ خمس سنوات.

وأعلن مرصد هونج كونج، على موقعه الإلكتروني، في الساعة، رفع مستوى التحذير إلى الرقم 8، وهو ثالث أعلى تحذير بموجب مقياس المرصد، المكون من خمسة مستويات للأعاصير 1، 3 ، 8، 9، والأعلى 10، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

إغلاق المدينة

يؤدي مستوى التحذير المرتفع إلى إغلاق المدينة فعليا، حيث تعمل قطارات مترو الأنفاق بترددات محدودة وتغلق معظم المتاجر والمطاعم والشركات.

وأضاف المرصد أنه من المتوقع أن تؤثر الرياح العاتية على أجزاء كثيرة من هونج كونج، وقد تستمر الأمطار الغزيرة حتى يوم الإثنين.

وستكون العاصفة الاستوائية أقرب إلى هونج كونج مساء اليوم الأحد، حيث ستلتف على بعد نحو 70 كيلومترا جنوب المدينة، وقال المرصد إنه سيقيم مدى الحاجة إلى إصدار مستويات تحذيرية أعلى.